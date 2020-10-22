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На Ставрополье подрядчика оштрафовали на 400 тыс рублей за срыв ремонта школы

Между муниципальным бюджетным образовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Просоедова" в городе Георгиевск в конце октября 2019 года был заключен контракт со строительной фирмой на сумму более 66 млн рублей.

Срок исполнения работ по контракту - август 2020 год, но в сроки подрядчик не уложился.

Было возбуждено административное дело, и стройфирму оштрафовали в на более чем 400 тыс рублей.
"В настоящее время ремонт образовательного учреждения завершен, нарушения закона устранены", - отметили в прокуратуре Ставропольского края.
По данным портала Госзакупок, ремонт школы проводило ООО "Стройинвест-КМВ", которым руководит Алексей Кирьянов.

Источник: Телеграм-канал "Наивный лис"

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Категория: Новости / Происшествия

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