 В Дагестане руководство коньячного завода оштрафовали за невыплату зарплаты

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Прокуратурой города Избербаша провела проверку после обращения сотрудников местного винно-коньячного завода (ВКЗ).

Надзорники установили, что на предприятии вовремя не платили зарплату, не соблюдался график отпусков, а рабочие дни, предшествующее праздничным, не были сокращенным.

После проверки прокуратуры и вмешательства трудинспеции руководителей ВКЗ "Избербашский", ответственных за соблюдение трудового законодательства, оштрафовали на общую сумму 82 тыс. рублей.

"Задолженность по выплате заработной платы работникам ЗАО «ВКЗ Избербашский» погашена в полном объеме", - добавили в прокуратуре Дагестана.

Источник: Акценты