Цыбань плюет на закон

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Компания «Выбор» воронежского депутата Александра Цыбаня сносит хлебозавод в центре Воронежа несмотря на закон.

Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области возбудило административное дело, депутат Госдумы Сергей Шаргунов попросил вмешаться прокуратуру, а активисты провели художественные акции. Но депутата это не остановило: несмотря на недовольства, он продолжил снос строений, в которых усматриваются признаки объектов культурного наследия.

Для организаций данное нарушение предусматривает наказание в виде штрафа от 200 тыс. до 5 млн руб. Но для Цыбаня такие суммы - не проблема? Или он и вовсе ощущает безнаказанность в регионе?

С недовольствами местных жителей Цыбаню сталкиваться не в первой - буквально недавно прокатилась волна возмущений на фоне слухов о том, что на территории яблоневого сада Воронежского государственного аграрного университета (ВГАУ) компания построит ЖК. На эти земли он покушался еще много лет назад - подступиться к садам депутату запретил суд.

А что местные власти? Кажется, они не только готовы сквозь пальцы смотреть на то, как депутат-девелопер вопреки всем запретам воротит свой бизнес, но и удовольствиям благоволят ему. Об этом красноречиво говорят господряды, которые получают конторы Цыбаня. Только у одного ООО «Выбор» господрядов более чем на 5 млрд рублей, в основном от воронежских ведомств. У "бюджетной кормушки" пристроились и другие фирмы депутата. К слову, всего их у него насчитывается аж 27.

Источник: @Смутное время