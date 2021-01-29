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Сколько людей должны покусать собаки, чтобы чиновники начали работать?

В Астраханской области чиновники после возбуждения дела объявили тендер на отлов и содержание собак Администрация ЗАТО Знаменск объявила аукцион на оказание услуг по отлову, содержанию (в том числе лечению, вакцинации, стерилизации) бродячих животных.

Начальная цена аукциона - 379,7 тыс. рублей. Сейчас идет этап подачи заявок.

Напомним, что вчера стало известно, что из-за многочисленных фактов нападений собак на людей против чиновников из администрации Знаменска возбудили дело о халатности.

Думаем, что следователям неплохо было бы учесть такой факт. В прошлом году чиновники трижды объявляли аукцион стоимостью более 2 млн рублей на отлов и содержание бродячих животных, но дважды на торги никто не заявлялся, а в третий раз уже объявленный розыгрыш тендера отменила сама администрация Знаменска.

Источник: @Смутное время

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Категория: Новости / Происшествия

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