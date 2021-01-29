Сколько людей должны покусать собаки, чтобы чиновники начали работать?
В Астраханской области чиновники после возбуждения дела объявили тендер на отлов и содержание собак Администрация ЗАТО Знаменск объявила аукцион на оказание услуг по отлову, содержанию (в том числе лечению, вакцинации, стерилизации) бродячих животных.
Начальная цена аукциона - 379,7 тыс. рублей. Сейчас идет этап подачи заявок.
Напомним, что вчера стало известно, что из-за многочисленных фактов нападений собак на людей против чиновников из администрации Знаменска возбудили дело о халатности.
Думаем, что следователям неплохо было бы учесть такой факт. В прошлом году чиновники трижды объявляли аукцион стоимостью более 2 млн рублей на отлов и содержание бродячих животных, но дважды на торги никто не заявлялся, а в третий раз уже объявленный розыгрыш тендера отменила сама администрация Знаменска.
Источник: @Смутное время
Категория: Новости / Происшествия