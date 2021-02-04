На посту «Тамань» выявлены факты нарушения ветеринарного законодательства по гашению сопроводительных документов

/Происшествия/

Согласно требованиям ветеринарного законодательства оборот продукции животного происхождения необходимо осуществлять в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов (ВСД), оформленных в ФГИС «Меркурий».

Процедура гашения ВСД проводится по прибытию продукции в адрес получателя, таким образом, подтверждается приемка товара, смена собственника и постановка партии на учет.

Однако, инспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявляются факты преждевременного гашения ВСД до прибытия товара в место назначения:

- 25 января на посту ДПС «Тамань» выявлена перевозка продукции (ноги ЦБ замороженные) весом 19 тонн из Оренбургской области в Республику Крым в сопровождении ВСД. На момент перевозки в ФГИС «Меркурий» данная партия была в статусе «Погашено», то есть получатель подтвердил получение товара, находящегося в пути.

- 27 января на посту ДПС «Тамань» выявлена перевозка продукции (мясо птицы) весом 300 кг из Тихорецкого района в Республику Крым в сопровождении ВСД. На момент перевозки в ФГИС «Меркурий» данная партия была в статусе «Погашено», то есть получатель подтвердил получение товара, находящегося в пути.

Вышеуказанные факты являются нарушением п.52 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных Приказом Минсельхозом РФ от 27.12.2016 № 589.

Должностные лица за преждевременное гашение ВСД привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора