Спасатели и пожарные ликвидировали возгорание частного дома

/Происшествия/

Пострадавших в результате пожара нет.

10 марта в 16.40 от диспетчера пожарной службы оперативному дежурному Южного поисково-спасательного отряда МЧС России поступило сообщение о том, что в Адлерском районе на улице Ленина горит крыша частного дома, есть угроза распространения огня на соседние строения. Необходимо оказать помощь пожарным расчетам.

На место пожара выехало 4 спасателя Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России. Используя пожарные рукава, сотрудники МЧС пролили конструкции здания, после чего, при помощи шанцевых инструментов провели разбор сгоревших элементов строения. В 20.40 спасатели ЮРПСО вернулись на базу.

Екатерина Волобуева

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России