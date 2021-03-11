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Спасатели и пожарные ликвидировали возгорание частного дома
Пострадавших в результате пожара нет.
10 марта в 16.40 от диспетчера пожарной службы оперативному дежурному Южного поисково-спасательного отряда МЧС России поступило сообщение о том, что в Адлерском районе на улице Ленина горит крыша частного дома, есть угроза распространения огня на соседние строения. Необходимо оказать помощь пожарным расчетам.
На место пожара выехало 4 спасателя Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России. Используя пожарные рукава, сотрудники МЧС пролили конструкции здания, после чего, при помощи шанцевых инструментов провели разбор сгоревших элементов строения. В 20.40 спасатели ЮРПСО вернулись на базу.
Екатерина Волобуева
Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России
Категория: Новости / Происшествия