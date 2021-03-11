/Происшествия/

Спасатели и пожарные ликвидировали возгорание частного дома

Пострадавших в результате пожара нет.

10 марта в 16.40 от диспетчера пожарной службы оперативному дежурному Южного поисково-спасательного отряда МЧС России поступило сообщение о том, что в Адлерском районе на улице Ленина горит крыша частного дома, есть угроза распространения огня на соседние строения. Необходимо оказать помощь пожарным расчетам.

На место пожара выехало 4 спасателя Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России. Используя пожарные рукава, сотрудники МЧС пролили конструкции здания, после чего, при помощи шанцевых инструментов провели разбор сгоревших элементов строения. В 20.40 спасатели ЮРПСО вернулись на базу.

Екатерина Волобуева

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

Без необходимости не выходите на улицу, находясь на улице будьте осторожны!

В Армавире трое мужчин объявлены в розыск по подозрению в покушении на убийство местного жителя

Спасатели и пожарные ликвидировали возгорание частного дома

ПОКОЛЕНИЕ Z ВЫБИРАЕТ ЗДОРОВЬЕ... И ПЕРЕПИСЬ!

ФСБ сообщает...