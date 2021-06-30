/Происшествия/
Следком начал проверку после сообщений о насилии в детском лагере на Кубани
В СМИ появилось видео, на котором заснято, как в детском оздоровительном лагере "Медвежонок" в селе Кабардинка группа девочек применяет физическую силу к сверстнице.
Следком начал проверку.
"По имеющимся данным, днем 23 июня 2021 года в одной из комнат две девочки 9 и 10 лет применили к своей сверстнице, также отдыхавшей в детском лагере, физическую силу и нанесли ей телесные повреждения", - говорится в официальном сообщении ведомства.
В управлении СК РФ по региону отметили, что будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников учреждения и качеству оказываемых услуг в детском лагере.
Начата доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
Источник: Телеграм-канал
Категория: Новости / Происшествия