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/Происшествия/

В Краснодаре иномарка въехала в автобусную остановку с людьми

В Краснодаре 22 декабря иномарка въехала в автобусную остановку, на которой стояли люди. Есть пострадавшие.

ДТП произошло около 16:00 на улице Красных Партизан. На фотографии, которую в соцсети выложили очевидцы, видно, что машина протаранила остановку «Медицинский комплекс», передний бампер у нее поврежден.

Очевидцы пишут, что есть пострадавшие. В отделе пропаганды ОБ ДПС по Краснодару информацию о ДТП подтвердили, обстоятельства выясняются.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Происшествия

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