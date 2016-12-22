В Краснодаре иномарка въехала в автобусную остановку с людьми

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В Краснодаре 22 декабря иномарка въехала в автобусную остановку, на которой стояли люди. Есть пострадавшие.

ДТП произошло около 16:00 на улице Красных Партизан. На фотографии, которую в соцсети выложили очевидцы, видно, что машина протаранила остановку «Медицинский комплекс», передний бампер у нее поврежден.

Очевидцы пишут, что есть пострадавшие. В отделе пропаганды ОБ ДПС по Краснодару информацию о ДТП подтвердили, обстоятельства выясняются.

Источник: kuban24.tv