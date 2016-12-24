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/Происшествия/

Труп мужчины обнаружили на улице Сочи

В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются полицейские.

Трагический инцидент произошел в Хостинском районе курортного города. Как удалось выяснить из источников в правоохранительных органах, утром 23 декабря на одной из улиц Сочи была найден труп мужчины. 

По предварительной информации на теле гражданина следов насильственной смерти не обнаружено. В настоящий момент устанавливается личность погибшего, все причины и обстоятельства происшедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Источник: livekuban.ru

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Категория: Новости / Происшествия

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