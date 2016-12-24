Труп мужчины обнаружили на улице Сочи

/Происшествия/

В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются полицейские.

Трагический инцидент произошел в Хостинском районе курортного города. Как удалось выяснить из источников в правоохранительных органах, утром 23 декабря на одной из улиц Сочи была найден труп мужчины.

По предварительной информации на теле гражданина следов насильственной смерти не обнаружено. В настоящий момент устанавливается личность погибшего, все причины и обстоятельства происшедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Источник: livekuban.ru