В Москве в своей машине найден мертвым генерал ФСБ и член управления "Роснефти" Олег Еровинкин

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В понедельник, 26 декабря, начальник управления аппарата президента "Роснефти" Олег Еровинкин был найден мертвым в припаркованном личном авто в центре Москвы.

По информации РИА "Новости", 61-летний Еровинкин мог скончаться в результате сердечного приступа, настигшего его в своем автомобиле, сообщает "Российский Диалог".

Тело Еровинкина было обнаружено прохожими уже без признаков жизни - приехавшие медики констатировали смерть начальника управления нефтяной компании. Первые официальные выводы о причинах смерти Еровинкина в столичных следственных органах планируют объявить позже.

Справка. Олег Еровинкин является выходцем из КГБ, а после распада Советского Союза продолжил службу в ФСБ, уйдя из структуры в звании генерала. По завершении работы в спецслужбах входил в администрацию экс-президента Бориса Ельцина, а с 2008 года - в руководство секретариатом зампредседателя Правительства РФ Игоря Сечина. Вместе с ним в 2012 году начал работу в нефтяной компании "Роснефть", где до последнего времени занимал должность начальник управления аппарата президента.