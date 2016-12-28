В Краснодаре при пожаре погибла пенсионерка

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Трагедия произошла в доме по улице Брюсова.

Как стало известно, 66-летняя местная жительница была одинокой. По неустановленным пока причинам, в доме пенсионерки начался пожар. Женщина не смогла покинуть помещение и погибла от отравления угарным газом.

Как сообщил следователь СО по Западному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Олег Палеев, в настоящий момент устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.

Источник: livekuban24.tv