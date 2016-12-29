Курс валют
60.67
63.49
/Происшествия/

В Новороссийске возле церкви нашли тело замерзшей женщины

В Новороссийске 29 декабря на улице обнаружили тело женщины. Предположительно, она умерла от переохлаждения.

«Тело обнаружили прохожие около 7:45 возле дома № 1 по улице Пионерской недалеко от церкви и вызвали правоохранителей. По версии следствия, женщина скончалась от переохлаждения, на теле не обнаружили видимых следов насильственной смерти. По виду погибшая бродяжничала, ее часто видели просящей милостыню около церкви. На вид ей 50-55 лет, личность сейчас устанавливается. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти,» — рассказал заместитель руководителя СО по Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Фомин.

По данному факту назначена доследственная проверка, по окончании которой примут процессуальное решение.

Источник: kuban24.tv

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

Пенсионная система: что ждет россиян в 2017 году

В Новороссийске возле церкви нашли тело замерзшей женщины

Советник Путина заявил о возможном отключении РФ от мирового Интернета

В Мостовском районе в перевернувшейся машине пострадала школьница

В порту Кавказ столкнулись два парома