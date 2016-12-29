В Новороссийске возле церкви нашли тело замерзшей женщины

/Происшествия/

В Новороссийске 29 декабря на улице обнаружили тело женщины. Предположительно, она умерла от переохлаждения.

«Тело обнаружили прохожие около 7:45 возле дома № 1 по улице Пионерской недалеко от церкви и вызвали правоохранителей. По версии следствия, женщина скончалась от переохлаждения, на теле не обнаружили видимых следов насильственной смерти. По виду погибшая бродяжничала, ее часто видели просящей милостыню около церкви. На вид ей 50-55 лет, личность сейчас устанавливается. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти,» — рассказал заместитель руководителя СО по Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Фомин.

По данному факту назначена доследственная проверка, по окончании которой примут процессуальное решение.

Источник: kuban24.tv