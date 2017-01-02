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/Происшествия/

На Кубани при столкновении с автобусом погиб водитель легковушки

В Тихорецком районе 1 января столкнулись иномарка и автобус. В ДТП погиб один человек.

Авария произошла на трассе «Кавказ». По предварительным данным, 43-летний водитель Chevrolet не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автобус, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель легковушки погиб. Водитель автобуса с травмами доставлен в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

Всего 1 января произошло 7 ДТП, в которых 2 человека погибли и 11 были травмированы.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Происшествия

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