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/Происшествия/

В Крымске загорелись склады и гаражи на площади в 700 кв. метров

Пламя возникло вечером, никто не пострадал.

Накануне вечером в Крымске произошел пожар общей площадью 700 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Информация о пожаре поступила на пульт управления спасателей поступила в 20.56 воскресенья.

В 21.04 по прибытию на место первого расчета пожарных было установлено, что горит кровля складских и гаражных помещений, принадлежащих АО "Крымскгазстрой" (здания совмещенные).

Источник: news-r.ru

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Категория: Новости / Происшествия

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