Под Анапой опора ЛЭП упала на газопровод из-за врезавшейся в нее машины

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В поселке Пятихатки под Анапой 14 января легковой автомобиль врезался в опору линии электропередачи.

Это произошло около 23:00 в районе улицы Джеметинской. Вследствие аварии опора упала на газопровод низкого давления и повредила его.

В результате происшествия была приостановлена подача газа в 180 домов.

«С вечера были мобилизованы аварийные бригады. Сейчас проводятся ремонтные работы», — рассказал главный инженер предприятия «Анапагоргаз» Сергей Дроздов.

По его словам, жители поселка оповещены о проводимых действиях. Сварочные работы планируют завершить к полудню. После этого газоснабжение полностью восстановят, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Источник: kuban24.tv