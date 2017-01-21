На Керченской переправе у пассажиров изъяли патроны и пистолет

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На Керченской переправе 16 и 17 января в личных вещах пассажиров нашли боеприпасы и оружие.

Операторы караула Алексея Сидельникова из команды «Темрюкская» Крымского отряда 16 января обнаружили боевые патроны калибра 5,45 мм, а 17 января — травматический пистолет «ИЖ» 79-9Т c патронами к нему без разрешительных документов.

Нарушителей передали сотрудникам линейного пункта полиции порта Кавказ, сообщил ведущий специалист по связям с общественностью Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» Виктор Слободенюк.

Всего за неделю задержано 104 нарушителя пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемых объектах Краснодарского края и Республики Крым.

Источник: kuban24.tv