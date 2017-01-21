На Ставрополье трое взрослых и двое детей отравились угарным газом

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Пять человек, отравившихся угарным газом в Курском районе Ставрополья, в ночь на пятницу доставлены в больницу, сообщил агентству глава пресс-службы ГУ МЧС по региону Олег Дегтярев.

"Спасателям в 2:24 мск пятницы поступило сообщение о том, что в частном доме села Эдиссия обнаружены в бессознательном состоянии пять человек, в том числе два ребенка. Все они были госпитализированы", - сказал О.Дегтярев.

Он уточнил, что "им поставлен предварительный диагноз - отравление угарным газом".

В свою очередь, пресс-служба АО "Газпром газораспределение Ставрополь" сообщила, что бригада аварийно-диспетчерской службы провела обследование газового оборудования в доме и "после осмотра содержания метана (утечки газа) и угарного газа в помещении не обнаружено".

В частности, проверка газовых приборов и оборудования показали их полную техническую исправность.

"Полученные факты свидетельствуют о том, что угарный газ не является причиной отравления людей", - говорится в сообщении АО.

Вместе с тем, в районной больнице, куда были доставлены пострадавшие, агентству сообщили, что "пострадавшие не выписаны, по прежнему в качестве предварительного диагноза рассматривается отравление угарным газом".

Источник: interfax-russia.ru