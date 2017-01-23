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/Происшествия/

На Кубани в опрокинувшейся иномарке пострадал ребёнок

В Тбилисском районе 22 января произошла авария, в которой пострадали два человека.

Авария случилась на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин. По предварительным данным, 40-летняя женщина находилась за рулем автомобиля Ford Focus. Она превысила скорость и не справилась с управлением. Из-за этого машина съехала с дороги и опрокинулась, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадали женщина и ее десятилетняя дочь. По факту проводят проверку. Обстоятельства происшествия устанавливают.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Происшествия

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