В Крымском районе перевернулся зерновоз с прицепом

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В Крымском районе 26 января произошла авария с участием зерновоза.

«Это случилось около 11:40 на трассе Краснодар — Новороссийск. По предварительным данным, в районе 109-го километра водитель КамАЗа с прицепом экстренно затормозил. Вследствие этого произошел занос грузовика и его опрокидывание на бок», — рассказал инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД РФ Павел Окружко.

В результате ДТП никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Источник: kuban24.tv