В Махачкале при взрыве на автозаправке пострадал мужчина

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В Махачкале 28 января прогремел взрыв на автозаправке, сообщил источник в экстренных службах региона.

По данным МЧС, на автозаправке взорвался баллон с газом. "По предварительным данным, хлопок произошел на автозаправочной станции "BP" в районе Пальмиры в городе Махачкала", - сказал источник. Отмечается, что к ликвидации последствий происшествия был привлечен 101 человек и 29 единиц техники.

Сообщается об одном пострадавшем, его доставили в ожоговый центр Махачкалы.

К часу ночи пожар был полностью потушен. На заправке проводится проливка и разбор конструкций для предотвращения повторного возникновения пожара. Причина и ущерб уточняются.

Источник: interfax.ru