В Абинском районе в ДТП с фурой пострадала 16-летняя девушка

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В Абинском районе 29 января иномарка попала в занос и столкнулась с грузовиком. В аварии пострадали два человека.

ДТП произошло около 9:00 в районе 83 км трассы Краснодар — Верхнебаканский. По предварительным данным, 58-летняя женщина ехала за рулем Hyundai Solaris, не выбрала безопасную скорость движения, из-за чего автомобиль попал в неуправляемый занос и столкнулся со встречным большегрузом Freightliner с полуприцепом, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате пострадали два человека: водитель легкового автомобиля и ее 16-летняя пассажирка. С различными травмами пострадавших госпитализировали,

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник: kuban24.tv