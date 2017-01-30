Курс валют
60.32
64.34
/Происшествия/

На Ставрополье против школьницы возбудили дело за фото с нацистским приветствием возле памятника

В Минводах против школьницы, которая сделала фото с нацистским приветствием возле мемориала советским солдатам, возбудили дело.

Инцидент произошел в марте 2016 года в селе Левокумке. По данным следствия, 17-летняя девушка вместе с подругой, находясь у памятника «Павшим воинам в годы Великой Отечественной Войны 1941-194 г.г.», решила сделать фото.

«С целью публичного осквернения символов воинской славы России, одна из них сфотографировалась на мобильный телефон на фоне мемориала с поднятой вверх рукой в виде жеста схожего с нацистским приветствием. После этого подозреваемая выложила фото в интернет», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю

По факту возбудили дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Расследование продолжается.

Источник: yuga.ru

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

В Чечне возбудили дело о покушении на Кадырова

В правительстве отказались снять запрет на въезд ВИЧ-инфицированных в РФ

ФАС завела дело на «Мегафон» из-за роста тарифов на роуминг за рубежом

На Ставрополье против школьницы возбудили дело за фото с нацистским приветствием возле памятника

На Ставрополье двух мужчин задержали за незаконный сбыт 5 кг ртути