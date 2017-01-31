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/Происшествия/

Житель Ставрополья с вилами напал на автомобиль

В Ессентуках полицейские задержали мужчину, который из-за спора разбил машину знакомой вилами.

Установлено, что житель Ессентуков поссорился со своей знакомой, после чего взял вилы и несколько раз ударил ими по кузову и стеклам принадлежащей ей машине. Сумма причиненного ущерба составила порядка 110 тыс. рублей

«В результате оперативных мероприятий 43-летний подозреваемый был задержан на одной из улиц города и доставлен в полицию, где признался в содеянном», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

По факту умышленного повреждения чужого имущества возбудили уголовное дело.

Источник: yuga.ru

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Категория: Новости / Происшествия

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