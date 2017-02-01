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/Происшествия/

В Краснодаре четыре человека пострадали во время пожара в частном доме

В Краснодаре 1 февраля загорелся дом на улице Головатого.

«Сообщение о возгорании в одноэтажном частном жилом доме поступило спасателям в 7:26. В 7:35 на место прибыли первые пожарные расчеты. В 7:56 огонь локализовали, в 8:03 — ликвидировали открытое горение. В 8:23 пожар был полностью потушен. Его площадь составила 80 кв. м. На месте происшествия работали 19 человек личного состава и шесть единиц техники», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, из горящего дома эвакуировали пять человек, четверых из них госпитализировали. Причины возгорания выясняются.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Происшествия

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