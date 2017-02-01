В Каневской легковушка сбила восьмилетнего школьника

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В станице Каневской 31 января в ДТП пострадал восьмилетний ребенок.

Авария произошла около 18:00 на одной из улиц станицы. По предварительным данным, 35-летняя женщина ехала за рулем ВАЗ-21140 и сбила восьмилетнего мальчика, который возвращался из школы и переходил дорогу вне пешеходного перехода перед близко едущим автомобилем. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Госавтоинспекция просит родителей напоминать детям о правилах поведения на дорогах, а также снабдить их одежду светоотражающими элементами. Водителей просят быть внимательными вблизи школ и детских садов.

Источник: kuban24.tv