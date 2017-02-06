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/Происшествия/

На дорогах Кубани за три дня в ДТП погибли шесть человек

В Краснодарском крае с 3 по 5 февраля в авариях погибли шесть человек, 35 — пострадали.

За прошедшие пятницу и выходные дни в крае зарегистрировали 36 ДТП с пострадавшими. Произошло 15 наездов на пешеходов, в которых три человека погибли и 12 пострадали. Семь аварий произошли по вине самих пешеходов. 

Также девять аварий произошли из-за несоответствия скорости, в них двое погибли и восемь получили травмы, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Всего в крае зафиксировали 9 тыс. 80 нарушений ПДД. Пешеходы нарушили 1 тыс. 289 раз. Выявили 170 пьяных водителей.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Происшествия

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