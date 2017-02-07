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/Происшествия/

В Каневском районе в реке возле мясокомбината нашли тело рыбака

В Каневском районе 5 февраля в реке обнаружили тело мужчины.

Несчастный случай произошел в станице Стародеревянковской на реке Мигута в районе мясоптицекомбината «Каневской». Сотрудники муниципальной службы спасения около 14:20 достали тело погибшего из реки. Его личность установили, им оказался 42-летний местный житель, сообщает пресс-служба администрации Каневского района.

В пресс-службе СУ СК РФ подтвердили данный факт. Следователи проводят доследственную проверку, выясняют все осбтоятельства случившегося.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Происшествия

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