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/Происшествия/

В Нальчике недовольная клиентка избила сотрудницу салона красоты

В Нальчике 8 февраля в салоне красоты произошла драка.

Утром в салон обратилась женщина. На почве внезапно возникшей ссоры он нанесла 30-летней сотруднице телесные повреждения. Пострадавшая обратилась в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кабардино-Балкарии.

Полицейские установили личность подозреваемой, ей оказалась 47-летняя местная жительница. Она призналась в содеянном. Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела.

Источник: yuga.ru

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Категория: Новости / Происшествия

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