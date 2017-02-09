В Нальчике недовольная клиентка избила сотрудницу салона красоты

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В Нальчике 8 февраля в салоне красоты произошла драка.

Утром в салон обратилась женщина. На почве внезапно возникшей ссоры он нанесла 30-летней сотруднице телесные повреждения. Пострадавшая обратилась в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кабардино-Балкарии.

Полицейские установили личность подозреваемой, ей оказалась 47-летняя местная жительница. Она призналась в содеянном. Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела.

Источник: yuga.ru