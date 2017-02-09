На Кубани грузовой поезд столкнулся с легковушкой, пострадал ребенок

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В Мостовском районе 9 февраля грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем, пострадали два человека, в том числе 12-летний ребенок.

Авария произошла около 13:00 на 66 километре перегона Мостовская — Шедок на нерегулируемом переезде. Машинист грузового состава применил экстренное торможение, однако избежать столкновения с автомобилем не удалось, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа белореченского ЛОП. Установили, что за рулем Ford Focus была 37-летняя женщина, в салоне находился 12-летний ребенок. Оба они получили травмы и были доставлены в больницу. На месте продолжают работать сотрудники транспортной полиции. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Источник: kuban24.tv