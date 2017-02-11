На парковке курорта "Роза Хутор" пострадала пенсионерка
70-летняя туристка, приехавшая одна на курорт покататься на лыжах, при выходе из автобуса поскользнулась на льду и упала, ударившись затылкой о металлические канты лыж. Шлема на ней не было.
Очевидцы происшествия попытались помочь ей подняться, но поняли, что она без сознания. Врач из медпункта пришел в течение 7 минут, поставил пострадавшей капельницу и сделал какой-то укол. Еще через 25 минут приехала "скорая".
Пострадавшую увезли в больницу. Врачи поставили ей диагноз "кровоизлияние в мозг". Ее прооперировали. Она находится в тяжелом состоянии. Мужа женщины известили о случившемся.
Очевидцы происшествия считают, что, если бы администрация курорта вовремя очистила парковку от льда, несчастья удалось бы избежать.
Источник: yugopolis.ru
Категория: Новости / Происшествия