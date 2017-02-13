В Новороссийске из-за подъема грунтовых вод улица превратилась в каток

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В Новороссийске в феврале местные жители сообщили о том, что по их улице текут грунтовые воды, которые замерзают и превращаются в каток.

Проблема возникла на улице Менжинского и впереулке Охотском. По словам местных жителей, несколько дней подряд по дороге и во дворах течет вода, которая замерзает, в итоге улицы превращаются в сплошной каток, по которому не могут проехать машины.

На улице Менжинского во льду застряли несколько машин. По словам специалистов, причина этого явления не коммунальная авария, а резкий подъем грунтовых вод.

В экстренных службах региона подтвердили, что такая проблема есть, и сообщили, что ею занимаются местные власти и службы ЖКХ.

Источник: kuban24.tv