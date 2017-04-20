В Краснодаре мужчину нашли в квартире через две недели после смерти

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В Краснодаре начали доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины.

В правоохранительные органы обратились жильцы дома на улице Уральской, 115. из квартиры их соседа доносился странный запах. Там полиция обнаружила умершего хозяина, на теле были гнилостные изменения. Предположительно, мужчина умер около двух недель назад, рассказал следователь СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Владимир Сорокин.

Следователи опросили родственников, они рассказали, что погибший злоупотреблял алкоголем. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, проводится доследственная проверка.

Источник: Юга.ру