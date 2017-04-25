Двое жителей Ростовской области пытали девятиклассника утюгом

/Происшествия/

На Дону следователи возбудили дело против 16-летнего и 22-летнего местных жителей, которые избили школьника и пытали его утюгом.

В Ростовской области 16-летний подросток и 22-летний мужчина задержаны по подозрению в причинении побоев несовершеннолетнему жителю города Зверево.

Девятиклассника пытали горячим утюгом и жестоко избивали. Кроме ожога на животе, у ребенка сломаны челюсть и нос. На плече и лице – гематомы и синяки.

Чтобы спастись от мучителей, подросток отдал злоумышленнику игровую приставку.

Задержанный подросток оказался другом и одноклассником пострадавшего. Задержанный отрицает свою причастность к побоям. Девятиклассник настаивает, что защищал друга изо всех сил. Тем не менее, в тот день он не пострадал. На нем – ни царапинки.

– Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства. Задержаны двое человек 1994 года рождения и 2000 года рождения, – сообщил представитель СУ СК по Ростовской области.

Источник: 161.ru