Двое жителей Ростовской области пытали девятиклассника утюгом
На Дону следователи возбудили дело против 16-летнего и 22-летнего местных жителей, которые избили школьника и пытали его утюгом.
В Ростовской области 16-летний подросток и 22-летний мужчина задержаны по подозрению в причинении побоев несовершеннолетнему жителю города Зверево.
Девятиклассника пытали горячим утюгом и жестоко избивали. Кроме ожога на животе, у ребенка сломаны челюсть и нос. На плече и лице – гематомы и синяки.
Чтобы спастись от мучителей, подросток отдал злоумышленнику игровую приставку.
Задержанный подросток оказался другом и одноклассником пострадавшего. Задержанный отрицает свою причастность к побоям. Девятиклассник настаивает, что защищал друга изо всех сил. Тем не менее, в тот день он не пострадал. На нем – ни царапинки.
– Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства. Задержаны двое человек 1994 года рождения и 2000 года рождения, – сообщил представитель СУ СК по Ростовской области.
Источник: 161.ru
Категория: Новости / Происшествия