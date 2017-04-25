Тонны сока из склада PepsiCo залили улицы Лебедяни

/Происшествия/

В Лебедяни Липецкой области обрушилась кровля складского помещения PepsiCo. Площадь обрушения составила 300 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Липецкой области.

В соцсетях появились фотографии улиц, затопленных хранившимися на складе фруктовыми соками.

- Угрозы стоящим рядом зданиям нет, - отметили спасатели.

В Сообщении регионального МЧС говорится:

В 10:00 25.04.2017 г. в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о обрушении кровли складского помещения на ОАО «ЭКЗ Лебедянский» по адресу: г. Лебедянь, ул. Матросова, 7. К месту происшествия выехали: ОГ Лебедянского МПСГ, ОГ Главного управления МЧС России по Липецкой области, 2 отделения 31 ПСЧ, 1 отделение ОПСП 35, 1 отделение ОПСП 37, 1 отделение ОПСП 29, АКП-50 6 ПСЧ, АМГ ГУ МЧС России по Липецкой области, кинологическая группа АСО ГОБУ УГПСС Липецкой области, психологи ГУ МЧС России по Липецкой области. Произошло обрушение кровли складского помещения на площади 300 кв. м.

По состоянию на 14.20 пострадавшие переданы медикам. Первоочередные работы завершены