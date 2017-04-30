В районе минеральных вод электричка врезалась в "Камаз"
Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.
29 апреля в 15 часов 29 минут на железнодорожном переезде между станциями Ураковская и Зеленчук Минераловодского региона СКЖД водитель грузового автомобиля (Камаз) выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом № 6823 сообщением Невинномысская – Черкесск.
4 пассажира и машинист пригородного поезда были доставлены в больницу.
В связи с ДТП произошел сход вагона 4-мя колесными парами.
Для устранения последствий ДТП на место происшествия направлены восстановительные поезда станции Минеральные Воды и Армавир-Ростовский.
Кроме того, для выяснения обстоятельств происшествия выехала комиссия ОАО «РЖД».
В результате ДТП на железнодорожном переезде отменяется пригородный поезд № 6824 сообщением Черкесск-Невиномысская.
Источник: пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги
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