В районе минеральных вод электричка врезалась в "Камаз"

/Происшествия/

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

29 апреля в 15 часов 29 минут на железнодорожном переезде между станциями Ураковская и Зеленчук Минераловодского региона СКЖД водитель грузового автомобиля (Камаз) выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом № 6823 сообщением Невинномысская – Черкесск.

4 пассажира и машинист пригородного поезда были доставлены в больницу.

В связи с ДТП произошел сход вагона 4-мя колесными парами.

Для устранения последствий ДТП на место происшествия направлены восстановительные поезда станции Минеральные Воды и Армавир-Ростовский.

Кроме того, для выяснения обстоятельств происшествия выехала комиссия ОАО «РЖД».

В результате ДТП на железнодорожном переезде отменяется пригородный поезд № 6824 сообщением Черкесск-Невиномысская.

Источник: пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги