У стадиона ФК «Краснодар» произошла массовая драка

/Происшествия/

В Краснодаре у стадиона одноименного футбольного клуба 1 мая произошла массовая драка.

О случившемся рассказал очевидец. По его словам, он оказался у стадиона примерно за 1,5 часа до матча. Со стороны южной трибуны шла толпа фанатов «Краснодара», со стороны северной — фанаты «Анжи». Они встретились и начали драться. Полиция подошла примерно через 5-10 минут, задержала несколько человек с обеих сторон, остальные разбежались.

«В настоящее время за совершение административных правонарушений в полицию доставили ряд граждан», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Источник: Юга.ру