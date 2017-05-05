Близ Кремля возник крупный пожар

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Утром 5 мая в управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о задымлении в одном из домов в районе Кремля.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли по адресу и незамедлительно приступили к тушению пожара.

В выселенном здании происходило возгорание на площади порядка 3 тысяч квадратных метров.

Пожару по адресу Лубянский проезд, 19 присвоен третий уровень сложности из пяти возможных. На месте происшествия работали 49 единиц пожарно-спасательной техники и 155 человек личного состава.

Сведений о пострадавших не поступало. По предварительным данным, здание, которое находится во дворах, уже полностью выгорело изнутри.

Источник: ГУ МЧС России по г. Москве