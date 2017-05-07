В Сочи проводится проверка по заявлению школьника о применении в отношении него насилия сотрудниками полиции

/Происшествия/

5 мая 2017 года в следственные органы следственного управления СК России по Краснодарскому краю поступило обращение 18-летнего молодого человека о применении к нему мер физического воздействия со стороны сотрудников полиции. В заявлении отмечено, что 28 апреля 2017 года сотрудники полиции подвергли избиению молодого человека, понуждая дать признательные показания в совершении хищения из магазина в Лазаревском районе города Сочи.

По данному факту следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю организовано проведение доследственной проверки. В рамках проверочных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства, которые указывается в заявлении, путем опросов, проведения судебно-медицинского исследования на предмет наличия у заявителя телесных повреждений, механизма и давности их образования. Действиям сотрудников правоохранительных органов будет дана правовая оценка. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СК России по Краснодарскому краю