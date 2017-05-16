В Новороссийске обнаружили немецкую авиабомбу весом в тонну

/Происшествия/

За последние 2 недели на территории муниципального образования город Новороссийск было обезврежено 4 взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны.

Об этом сегодня на аппаратном совещании в администрации города доложил руководитель МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» Игорь Васильев.

С началом летнего сезона жители Новороссийска и его окрестностей обращаются с сообщениями об обнаружении взрывоопасных предметов. Как правило, это боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Их обнаруживают при проведении сельскохозяйственных работ, строительстве зданий и сооружений, в ходе работ поисковых отрядов, которые занимаются перезахоронением останков советских воинов.

Так, 25 апреля 2017 года в селе Мысхако на улице Надежды №2 при проведении земляных работ был обнаружен артиллерийский снаряд, а спустя сутки здесь же была обнаружена авиабомба АО-2,5. В районе Неберджаевского водохранилища 30 апреля также был обнаружен артиллерийский снаряд. Но, самой большой находкой оказалась авиабомба немецкого производства SC-1000, которую обнаружили 6 мая 2017 года в посёлке Верхнебаканский.

Благодаря слаженным и оперативным действиям всех служб Новороссийска, все находки были вывезены из города и обезврежены. Угрозы для жителей города не было.

Напоминаем, если вы обнаружили взрывоопасный предмет, не трогайте его, не пытайтесь его вытащить и т.д. Звоните по тел.: МБУ «Безопасный город» (код Новороссийска - 8617) 63-38-66, 63-70-76 или МБУ «Управление по делам ГО и ЧС города Новороссийска» по тел.:61-08-01, 051.

Источник: Пресс-служба Новороссийск