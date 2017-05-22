В Адыгее на 30% увеличат добычу природного газа

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В Гулькевичском районе 21 марта произошла авария, в результате которой погибли три человека.

ДТП случилось около 20:30 на трассе «Кавказ». По предварительным данным, 20-летняя девушка за рулем автомобиля FAW ехала в сторону Армавира, не справилась с управлением и съехала с дороги. После этого машина врезалась в дерево, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

От травм на месте погибли три пассажира, сидевшие сзади. Они не были пристегнуты ремнями безопасности. Водителя и пассажира, сидевшего на переднем сидении, доставили в больницу.

Источник: Юга.ру