В Крыму автобус столкнулся с «Газелью», пострадали девять человек

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На трассе около Ялты произошло столкновение пассажирского автобуса и "ГАЗели", в результате чего пострадало девять человек.

В результате столкновения два автомобиля опрокинулись. В автобусе находилось 27 человек, в том числе из них 5 детей, в грузовой «ГАЗели» - 2 человека. На месте происшествия с помощью специального оборудования специалисты МЧС России провели операцию по деблокации пострадавшего водителя из деформированного автомобиля «Газель». В результате ДТП пострадало 9 человек, которые были доставлены в медицинские учреждения Ялты.

На месте ЧП следственным комитетом проводятся следственные действия.

Источник: ГУ МЧС по Республике Крым