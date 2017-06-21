В Краснодаре пьяный мужчина с двумя ножами угрожал бывшей жене

/Происшествия/

В полицию Краснодара обратилась местная жительница из-за угроз физической расправы со стороны бывшего мужа.

При опросе потерпевшей было установлено, что обидчик, который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, пришел к ней на работу и стал угрожать двумя кухонными ножами. Со слов очевидцев произошедшего инцидента, мужчина также грозился отрезать краснодарке волосы.

Сотрудники полиции доставили 35-летнего местного жителя в дежурную часть, где он пояснил, что причиной его поступка стало состояние алкогольного опьянения и обиды на бывшую жену. Известно, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время по данному вопросу проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение.

Источник: УМВД по Краснодару