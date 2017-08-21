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В ликвидации пожара в Новокубанске были задействованы 45 человек, 14 единиц техники

В 17:11 на пульт диспетчера "01" Новокубанского района поступило сообщение о возгорании на территории центрального рынка г. Новокубанска по ул. Первомайская. В 17:12 на место выехали силы и средства МЧС России. В 18:30 - локализация пожара на площади 2000 м2, в 18:50 - ликвидация открытого горения, в 20:49 - полная ликвидация.

В ликвидации пожара  были задействованы 45 человек, 14 единиц техники.

Пострадавших и погибших нет. 

Информация уточняется.

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Категория: Новости / Происшествия

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