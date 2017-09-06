Вениамин Кондратьев поручил всем оперативным службам региона перейти на усиленный режим из-за непогоды

/Происшествия/

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений с 6 по 7 сентября.

По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с.

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды губернатор края поручил всем оперативным службам перейти на усиленный режим дежурства.

– Главы муниципальных образований должны держать руку на пульсе. Необходимо оповестить население о возможных ЧС, привести в готовность оперативные и спасательные службы, выставить круглосуточные посты наблюдения на водных объектах. Также необходимо обеспечить бесперебойное функционирование всех социальных объектов, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Напомним, в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

«101» - единый номер пожарных и спасателей

?8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края