«Серийная невеста»: девушка как минимум восемь раз сбегала с приданным после свадьбы

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Полиция Тайланда ищет серийную мошенницу, которая за последние два года вышла замуж за, как минимум, восьмерых мужчин и сбежала с приданым, сообщает bigpicture.ru.

32-летняя Джариапорн Буайай (Jariyaporn Buayai) – настоящая «сбежавшая невеста». В социальных сетях о ней уже давно говорят как о мошеннице, но в поле зрения правоохранительных органов она попала недавно.

Одна из жертв мошенницы, Прасарн Тиамьям, недавно наткнулся в соцсетях на предупреждение тайским мужчинам держаться подальше от Джариапорн. В этой женщине Прасарн узнал ту, на которой он женился два года назад, после того как она сказала, что забеременела. Через несколько дней после свадьбы невеста сбежала с приданым (около шести тысяч долларов) и больше не объявлялась.

Прасарн обратился в полицию и рассказал, что его бывшая жена добавила его в друзья на Facebook в феврале 2015 года. Через девять месяцев отношений Джариапорн заявила о том, что она беременна, и им необходимо пожениться. Прасарн согласился, и они сыграли свадьбу на морском курорте. Всего через четыре дня после торжественного события новоиспеченная жена заявила, что ей нужно помочь родителям с их бизнесом, и она будет на связи.

После ее отъезда Прасарн не мог связаться с женой. Через некоторое время он получил телефонный звонок от неизвестной женщины, которая представилась племянницей его жены. Она сообщила, что Джариапорн потеряла ребенка, а Прасарн должен прекратить попытки связаться с ней. Через несколько лет мужчина понял, что его обманули, когда увидел предупреждающий пост о мошеннице на Facebook.

Вскоре после того, как история Прасарна появилась в СМИ, объявились и другие жертвы мошенницы. Один мужчина, который предпочел остаться анонимным, рассказал, что «серийная невеста» добавила его в Facebook в феврале этого года. Он положил на счет мошенницы около 15 000 долларов, и неудавшаяся невеста сбежала, сказав, что, судя по гороскопу, сейчас неподходящее время для свадьбы.

Источник: https://www.nur.kz/1612409-seriynaya-nevesta-devushka-kak-minim.html?utm_source=mailfire&utm_medium=email&utm_campaign=reaction_pusher