Спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО ведут работы по поиску ребенка, упавшего в обрыв

/Происшествия/

10 сентября в 12.20 от оперативного дежурного службы "01" в Южный региональный поисково-спасательный отряд поступило сообщение, что во время прогулки по старой Краснополянской дороге, в результате камнепада , был сбит в обрыв ребенок.

В данный момент на месте работают спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России с целью обнаружения пострадавшего, оказания ему помощи и эвакуации.

Источник: ЮРПСО МЧС России