Лейтенант полиции застрелил своего командира в Алматинской области

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В Алматинской области лейтенант полиции застрелил своего командира – первого заместителя начальника линейного отдела станции Достык, пишет «Время».

ЧП случилось на станции Бесколь в Алакольском районе. Труп майора нашли возле мечети, а лейтенант подался в бега, отмечает издание.

Как поясняет издание, первый заместитель начальника ЛОВД станции Достык майор Женис Токсейтов вместе с оперуполномоченным лейтенантом Айдаром Дуйсеновым выехали в краткосрочную служебную командировку в минувшую среду.

Они расследовали кражу в особо крупном размере, а местом преступления оказалась станция Бесколь.

Полицейские так горели желанием непременно поймать воров, что работали днем и ночью. После трех часов ночи они оказались возле мечети. Именно там и случился конфликт между опером и его начальником.

Как сообщил единственный свидетель происшествия, примерно в 3.15 лейтенант Дуйсенов поставил точку в горячем споре, применив гладкоствольное оружие, отмечает издание.

В 4.00 выехавший на место происшествия патруль обнаружил тело первого заместителя начальника ЛОВД Токсейтова с признаками насильственной смерти.

Лейтенант приезда коллег дожидаться не стал и скрылся в неизвестном направлении, пишет газета. Сейчас он объявлен в розыск.