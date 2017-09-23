В Новороссийске подвели итоги операции «Мотоциклист».

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С 13 по 22 сентября на территории города Новороссийска проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоциклист».

Всего за время операции автоинспекторами выявлено 1051 нарушение Правил дорожного движения, из них 41 – со стороны водителей мототранспорта. Основными нарушениями водителей двухколесного транспорта стали – управление без шлема, а также без права на управление транспортным средством.

Наказание за последнее нарушение предусмотрено ч.1 ст. 12.7 КоаП РФ, а именно: «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды), — влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, — влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.

3. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права, —

влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

Сотрудники Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску обращают внимание водителей на сумму штрафов и призывают соблюдать Правила дорожного движения, быть предельно внимательными на дороге, всегда использовать мотошлемы, ни в коем случае не нарушать нормы дорожной безопасности, в первую очередь, соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску