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Четверо несовершеннолетних, разыскиваемых сотрудниками полиции, обнаружены

В дежурную часть ОП Центрального района города Сочи поступило сообщение о том, что 23 сентября четверо несовершеннолетних ушли из дома и до настоящего времени не вернулись.

На розыск детей ориентированы все наружные наряды полиции, созданы поисковые группы из числа наиболее опытных сотрудников полиции.

Несовершеннолетние обнаружены на одной из улиц города Сочи. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время они будут переданы их законным представителям.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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