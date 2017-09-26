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В Краснодарском крае экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком

В дежурную часть ОМВД России по Горячеключевскому району около 01:00 поступило сообщение о ДТП. На место прибыли сотрудники полиции.

По предварительным данным, экскурсионный автобус столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовым автомобилем на трассе М-4«Дон».

В результате ДТП 6 человек погибли, 20 пассажиров доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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