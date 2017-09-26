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В Краснодарском крае экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком
В дежурную часть ОМВД России по Горячеключевскому району около 01:00 поступило сообщение о ДТП. На место прибыли сотрудники полиции.
По предварительным данным, экскурсионный автобус столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовым автомобилем на трассе М-4«Дон».
В результате ДТП 6 человек погибли, 20 пассажиров доставлены в медицинское учреждение.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции.
Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Категория: Новости / Происшествия